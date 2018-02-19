Olay, Zafer Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ziraat mühendisi Serhat Özdamar, kendisine ait iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Özdamar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Özdamar yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, cinayeti işlediği iddia edilen 22 yaşındaki N.C., 42 DGY 57 plakalı otomobili ile kaçarken İlçe Jandarma Komutanlığının nöbetçi askeri tarafından yakalandı. Zanlı N.C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zanlının yakalanması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan mühendis hayatını kaybetti
19.02.2018 - 17:18 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Karapınar ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan ziraat mühendisi hayatını kaybetti.
Etiketler : Konya,Karapınar,ziraat mühendisi,
544878 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544878.aspx
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