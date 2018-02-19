Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 8-14 Şubat tarihlerinde başlatılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Sakarya’da terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı
19.02.2018 - 17:42 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’da sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Etiketler : sakarya,haberler,sosyal medya,
544887 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544887.aspx
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