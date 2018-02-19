Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 8-14 Şubat tarihlerinde başlatılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.