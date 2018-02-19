Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı - Erzurum Karayolu üzerinde bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler, yürekleri ağza getirdi. Yaklaşık 90 kilometre hızla giden kamyonunun kasasından asılarak yolculuk yapan bir kişi, trafikteki diğer kişilerin tepkisini çekti. Kilometrelerce yolu bu şekilde giden vatandaş, yaptığı tehlikeli yolculuğa kendisini görüntüleyenlere aldırış etmeden devam etti.