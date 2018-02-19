Ağrı - Erzurum Karayolu üzerinde bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler, yürekleri ağza getirdi. Yaklaşık 90 kilometre hızla giden kamyonunun kasasından asılarak yolculuk yapan bir kişi, trafikteki diğer kişilerin tepkisini çekti. Kilometrelerce yolu bu şekilde giden vatandaş, yaptığı tehlikeli yolculuğa kendisini görüntüleyenlere aldırış etmeden devam etti.
Ağrı’da tehlikeli yolculuk
19.02.2018 - 18:11 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’da seyir halindeki bir kamyonun kasasının yan tarafına asılarak adeta ölüme davetiye çıkaran vatandaşın yaptığı yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler : Ağrı,tehlikeli yolculuk,
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