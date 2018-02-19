Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2 yıl önce Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe köyü mevkiinde düzenlenen hava destekli operasyonda yaralanan ve terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı tespit edilen H.V., Çorum’un Sungurlu ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan yol kontrolünde yakalandı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen H.V., bugün, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.