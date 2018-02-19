Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır âtıl ve metruk vaziyette bulunan, Akhisar halkınca Eski Kız Meslek Lisesi olarak meşhur ve malum olan okul binasında tadilat aşamasına gelindi. Daha evvel ilçe milli eğitim müdürlüğü resmi web sitesinde Süleyman Mermer imzasıyla bir duyuru yayınlanmıştı. Söz konusu duyuruda yerel basında yer alan haberlere açıklık getiren İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Mermer, kültür varlığı statüsünde olan binanın proje çiziminden tadilat ihalesi aşamasına kadar uzun bir süreç aldığını ifade etmişti. Nihayet ihale aşamasına gelindiğini fakat teknik bir detaya yapılan itiraz neticesinde 18.12.2017 tarihinde yapılması planlanan ihalenin 05.02.2018 tarihine tehir edildiğini paylaşan Mermer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ihale sürecinin tamamlandığını belirtti. Akhisarlı şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Serdar Denizer´in isminin bu binaya taşınacak olan Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu ismiyle yaşayacağını ekledi.





Şehidin babasından teşekkür



Haberi duyunca duygulanan Tahsin Denizer, şehit oğlunun isminin bir imam hatip okulunda yaşayacağından mutlu olduğunu ifade ederken, zaman zaman gözleri doldu. Bin bir cefa ile oğlunu yetiştirdiğini belirten Denizer, ‘‘ Oğlumuzu zor şartlarda büyüttük. Bizler çiftçi insanlarız. Şimdi hasta olan annem biz tarlada çalışırken dinlendiği zamanlarda biberonla Serdar’ı büyüttü. Öğrencilik hayatı boyunca da hiç bize şikâyet getirmedi. Sessizdi ama şimdi ismi güzel bir imam hatip binasında yaşayacak. Buruk bir mutluluk yaşıyorum ama vatan sağ olsun’’ dedi.



Şehit babası Denizer, yüksek maliyetli proje çizimini üstlenerek isminin saklı tutulmasını isteyen hayırsever vatandaşımıza ve bütün süreci titizlikle takip eden ilçe milli eğitim müdürümüz Sayın Süleyman Mermer´e şükranlarını arz ettiğini söyledi.