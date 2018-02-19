Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunusemre’nin Tevfikiye Mahallesi, İzmir Caddesi üzerindeki PTT Karaköy Şubesi’ne, yoğunluğun az olduğu saat 12.00 sıralarında gelen kar maskeli bir kişi, tabancasını doğrulttuğu 2 veznedarı etkisiz hale getirip, kasadaki paraları vermelerini istedi. Bunun üzerine görevliler kasadaki toplam 8 bin lirayı bir poşete doldurup, soyguncuya uzattı. Para dolu poşeti alan soyguncu, “Polisi aramayın yoksa sizi öldürürüm” diyerek, veznedarları tehdit edip, koşarak kaçtı.

Olayın şokunu yaşayan veznedarlar, polisi arayıp, durumu bildirdi. Şubeye gelen polis ekibi, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, veznedarların ifadelerine başvurup, parmak izi incelemesi yaptı. Şubenin güvevinlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis, 1.70 boylarında, 75 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen erkek soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı. Şubeye emekli maaşlarını çekmek için gelen bazı kişiler, olayı öğrenince kapıdan dönmek zorunda kaldı.