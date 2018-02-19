Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece, Adapazarı 15 Temmuz Bulvarı'nda yaşanan olayda M.Ö., C.S., T.T., Ö.O. ve O.Ş. kendilerine polis süsü vererek trafik kontrol levhası ve dubalarla yolu kapatarak uygulama yaptı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde görevli polislerin kameralardan tespit ettikleri olaya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Sivil ve resmi polis araçlarıyla çevreleri sarılan şüpheliler suçüstü yakalandı. Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö. ve C.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.T., Ö.O. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.