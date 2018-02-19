Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren 19 iş yerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli markalarda 3 tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet Kalaşnikof, 1 adet bilye atar silah ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar, mermiler ve fişekler muhafaza altına alınırken, 15 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 12 kişi serbest bırakılırken, 3 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

