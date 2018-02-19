Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolünde durumundan şüphelenilen B.T’nin kullandığı otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca muhafaza altına alınırken, B.T. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.