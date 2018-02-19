Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarımızı aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 12-19 Şubat 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 2 bin 902 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 6 bin 454 paket gümrük kaçağı sigara ve 375 adet gümrük kaçağı kozmetik ürünü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.