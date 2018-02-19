Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarımızı aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 12-19 Şubat 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 2 bin 902 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 6 bin 454 paket gümrük kaçağı sigara ve 375 adet gümrük kaçağı kozmetik ürünü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.