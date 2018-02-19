Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarımızı aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 12-19 Şubat 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 2 bin 902 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 6 bin 454 paket gümrük kaçağı sigara ve 375 adet gümrük kaçağı kozmetik ürünü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Hakkâri’de gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
19.02.2018 - 23:13 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri genelinde polis ekipleri 1 hafta içerisinde kaçakçılara yönelik yaptıkları çalışmalarda 2 bin 902 litre kaçak akaryakıt, 6 bin 454 paket kaçak sigara ve 375 adet kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi.
Etiketler : Hakkâri,
544945 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544945.aspx
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