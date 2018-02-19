Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Alaplı- Akçakoca yolu 1. Tünel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 LS 378 plakalı otomobil, sürücü manevra yapmak isterken yoldan çıktı. Denize 20 metre kala uçurumun kenarında kalan araç düşmekten kıl payı kurtuldu. Bu esnada sürücünün yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istemesi üzerine gelen 5 kişi, aracı düşmemesi için yaklaşık 20 dakika tuttu. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobili halat yardımıyla bulunduğu yerden çekti.