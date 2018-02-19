Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şahsı evlerine yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, evde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler ile birlikte Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 2 şüpheli, “FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak Çilimli T Tipi Cezaevine gönderildi.