Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şahsı evlerine yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, evde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler ile birlikte Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 2 şüpheli, “FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak Çilimli T Tipi Cezaevine gönderildi.
Düzce'de FETÖ'den 2 gözaltı
19.02.2018 - 23:34 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Düzce,FETÖ,
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