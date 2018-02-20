Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) başlatılan “4. Nesil Paylaşımlı Bisiklet” uygulaması ile öğrenciler, kampüs içinde çevreye zarar vermeyen ulaşım aracı kullanırken spor yapma imkânı da buluyor. Üniversitenin Yunus Emre Yerleşkesi, 730 bin metrekare ile oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Düz bir alana kurulan yerleşkede kapalı spor salonu, tenis kortu, basketbol, hentbol, voleybol ve futbol sahaları, koşu ve yürüyüş parkuru yer alıyor.

Personel ve öğrencilerin sağlıklı bir hayat sürmesine katkıda bulunmak amacıyla “paylaşımlı bisiklet” uygulamasını başlattıklarını söyleyen KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekçi “Bisikletlerde karekod sistemi var. Kullanıcılar cep telefonlarına bir program indirip kredi yüklüyorlar. Kullanıcı telefonundan bisikletin üzerindeki karekodu okutunca bisiklet açılıyor. İlk açılış 25 kuruş, saati 3 lira. İşiniz bittikten sonra bisikleti yerleşke içerisinde istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz” dedi.