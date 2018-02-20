Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Işık Demeti Kadın Aile ve Kültür Derneği, bugün Beylikdüzü’nde Osmanlı mutfağı ve yemek yarışması düzenleyecek. Hanedan mensuplarından Harun Osmanoğlu ve eşi Farîzet Osmanoğlu ile kızı Nurhan Sultan’ın da katılacağı etkinlik, Migros yanında bulunan Crystal Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. İhlas Medya Grubu’nun medya sponsorluğunda yapılacak olan yarışmaya katılanlar, Osmanlı mutfağının çeşitli lezzetleri, etli zeytinyağlı ana yemekler, hamur işleri ve tatlılarla hünerlerini sergileyecek. İlk üçe girenlere özel ödüller takdim edilecek. Yarışmanın arasında aşrı şerifler okunacak, mehter takımı konser verecek, Abdülhamid Han ve Enver Ören Ağabey hakkında şiirler seslendirilecek. Saat 11.00’de başlayıp 18.00’e kadar sürecek etkinliğe AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Beylikdüzü Kadın Kolları Başkanı Fatoş Bakaç da katılacak.

Yarışma hakkında bilgi veren Işık Demeti Kadın Aile ve Kültür Derneği Aslıhan Abay “Dernek olarak güçlü birey, güçlü kadın, güçlü aile düsturuyla hareket ediyoruz. Kadınlarımızın söz sahibi olabilmeleri yarınlarımız için çok önemli. Çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimi, kişisel gelişimleri de bizim önemsediğimiz başlıklar altında. Derneğimiz gücünü ve enerjisini sosyal faydaya dönüştürmek ve bu yönde teşvik etmek amacıyla kuruldu. Kültürel atölye çalışmaları yapıyoruz. İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs veriyoruz. Muhtaç kadınlara el uzatıyoruz. Çeşitli faaliyetlerle bizimle aynı vizyonu aynı misyonu paylaşan kadınlarla bir araya geliyoruz. Her ay düzenli olarak geleneksel tatlar festivali yapıyoruz. Bugün de hanedan üyelerinin katılımıyla yemek yarışması tertipledik. Festivalde 110 çeşit yemek, tatlı ve içecekler özel jüri ve gurmelerin beğenisine sunulacak. Herkesi festivalimize bekliyoruz” diye konuştu