Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli güven tim ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde eroin satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, A.K'nin evine baskın düzenledi. Yakalanan A.K'nin üst aramasında uyuşturucu çıkmadı. Bunun üzerine polis evde ve bahçede arama yapmaya başladı. Polis bahçede bulunan bazı bitkilerin toprağa yeni ekildiğini fark edince şüphelendi. Polis bu bitkileri söküp toprağı açtığında içinden 13.7 gram eroin çıktı. Zanlı A.K. emniyete götürülürken, eroin ile uyuşturucudan kazandığı öne sürülen 350 liraya el konuldu.