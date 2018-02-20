Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de akıl almaz bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Çin'e ait tarihi Terracotta askerlerinin sergilendiği bir müzede bir kişi selfie çekme bahanesiyle 2 bin yıllık heykelin başparmağını çaldı.

HIRSIZ YAKALANDI

Philadelphia'da sergilenen 10 Terracotta heykelinden biri olan tarihi askerin başparmağının çalınma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. O anları inceleyen güvenlik güçleri harekete geçerek hırsızı yakaladı.

FBI'ın takibi sonucunda yakalanan hırsızın 24 yaşındaki bir ABD'li olduğu belirtildi. Çinli yetkililer hırsızlığı gerçekleştiren kişinin sert bir şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

ÇİN'DEN TEPKİ

Çin medyası, Çin'in olaya büyük tepki gösterdiğini ve hırsızlığı yapan kişinin sert bir şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini duyurdu.

Heykellerin sergi için yurtdışına çıkmasından sorumlu Şaanhi Kültürel Miras Tanıtımı Merkezi Müdürü Wu Haiyun, Franklin Enstitüsü'nü dikkatsiz davranmakla suçlayarak kınadı.