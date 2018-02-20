Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabah olumsuz hava şartları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından balon turları iptal edildi. Sabahın erken saatlerinde peribacalarını kuş bakışı izlemek isteyen turistler ise balon uçuşlarının iptal edilmesinin ardından konakladıkları otellere dönmek zorunda kaldı.
Kapadokya’da balon uçuşları iptal edildi
20.02.2018 - 10:13 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Etiketler : kapadokya,balon,haberler,
545036 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/545036.aspx
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