Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale merkezli olmak üzere Balıkesir ve İstanbul'da 13 Şubat'ta 11 adrese eş zamanlı operasyon yaparak 9 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri operasyonda evlerde yapılan aramalarda 19 adet cep telefonu, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet tabanca fişeği, 3 adet flash bellek ve 2 adet el telsizi ele geçirdi. Zanlıların, kaçak göçmenleri kişi başı 4 bin auro karşılığında İstanbul'dan büyük teknelerle İtalya'ya götürmeye çalıştığı, bazılarını ise İstanbul'dan kara yolu ile Çanakkale'ye getirip 2 bin euro karşılığında Yunanistan'ın Midilli Adası'na götürdüğü öğrenildi.
Göçmen kaçakçılığı operasyonu, 9 kişi tutuklandı
20.02.2018 - 11:21 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından organize göçmen kaçaklığını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
Etiketler : çanakkale,tutuklandı,haberler,
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