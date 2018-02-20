Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre İslahiye ilçesindeki bir lojistik firmasında tır şoförü olarak çalışan 26 yaşındaki Levent Karaca, dün akşam telefonda görüştüğü kişilerle bir süre tartıştı. Karaça, tartıştığı kişilerle buluşmak üzere evinden çıktı. İslahiye çevreyolunda aracından inen Levent Karaca, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü Olay yerinde yaşamını yitiren Karaca'nın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna, daha sonra ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin yakınlarına teslim edileceği belirtildi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve isimleri öğrenilemeyen 2 erkek şahsı Nurdağı ilçesinde, 2 kadın şahsı ise İslahiye ilçesinde gözaltına aldı. Nurdağı'nda yakalanan şahısların da sorgulanmak üzere İslahiye'ye getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

