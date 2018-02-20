Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Şube ekipleri Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 79 adet fişeklenmiş ve satışa hazır vaziyette eroin maddesi, 91 adet satışa hazır kokain maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği iddia edilen bin 165 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, Tekirdağ Narkotik Şube ekiplerinin Süleymanpaşa ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında ise polisin geldiğini gören şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 60 gram sentetik uyuşturucuyu, 5 yaşındaki kendi çocuklarının iç çamaşırına sakladıkları tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.