Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/YPG ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda Suriye'deki PYD/YPG terör örgütünden kaçarak yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 2 kişi, Akçakale sınır hattında yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ayrıca sosyal medya hesaplarından TSK'nın Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı propaganda yaptıkları saptanan 13 kişi gözaltına alındı. Kent merkezinde terör örgütü FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda ise 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyette götürülen 20 şüphelinin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 20 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.