Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önlemek için yol kontrolü yapan Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behramkale köyü girişinde şüphelendikleri 42 BFJ 71 plakalı otobüsü durdurdu. Durdurulan otobüste Ayvacık sahillerine ulaşmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Eritre ve Burundi uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne götürülürken, otobüs şoförü ise gözaltına alındı.