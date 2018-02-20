Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önlemek için yol kontrolü yapan Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behramkale köyü girişinde şüphelendikleri 42 BFJ 71 plakalı otobüsü durdurdu. Durdurulan otobüste Ayvacık sahillerine ulaşmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Eritre ve Burundi uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne götürülürken, otobüs şoförü ise gözaltına alındı.
Çanakkale'de durdurulan otobüsten, 41 kaçak çıktı
20.02.2018 - 14:35 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 41 kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler : Çanakkale,ayvacık,haberler,
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