Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, çöplerden hurda toplayan babasının motosikletine binen ve babası çöpten hurda topladığı esnada bir anda kaybolan 3 yaşındaki Muhammed Talha’nın bulunması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince arama başlatıldı. Saatlerce süren arama faaliyetlerine İl Jandarma Komutanlığına ait hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katıldı. 36 saat boyunca devam eden arama faaliyetlerini duyan emekli Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ceyhun Yılmaz ve Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amiri Hasan Yücesoy da çalışmalara katıldı. Arama faaliyetlerine katılan emekli Müdür Ceyhun Yılmaz ile Polis Merkezi Amiri Hasan Yücesoy, çocuğun en son görüldüğü Altınşehir Mahallesi'ndeki binaların bahçeleri ile çatıları kontrol edilerek apartman sakinlerine tek tek sordu. Emekli müdür ile polis merkezi amirinin yaptığı çalışmalar neticesinde kaybolan çocuk bir binanın çatısında donmak üzereyken bulundu. Polis ekipleri donmak üzere olan çocuğa kendi montlarını giydirerek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuklarının bulunduğu bilgisini alan Suriyeli çocuğun ailesi çocuklarına sarılarak mutluluktan ağladı.

Suriyeli Muhammed Talha, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yapılan incelemelerde kaybolan çocuğun motosikletten inerek açık bulduğu bina kapısından içeriğe girdiği ve daha sonra binanın çatısına çıkarak orada soğuktan ve açlıktan baygın düştüğü öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.