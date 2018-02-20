Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 6 gündür kayıp kişinin cesedi boş arazide bulundu. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Osman Ümit Atasoy (27), 6 gün önce "İşe gidiyorum." diyerek evden ayrıldı. Atasoy'un akşam eve dönmemesi üzerine yakınları, Altıntaş Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaşlarca Aksaz mevkisindeki boş arazide bulunan Atasoy'un cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kütahya'da 6 gündür aranan kayıp gencin cesedi bulundu
20.02.2018 - 16:59 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altıntaş ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki gencin boş arazide bulunan cesedi, otopsi için Bursa'ya gönderildi.
Etiketler : Kütahya,kayıp,ceset,bursa,
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