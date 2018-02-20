Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza 15.30 sularında İzmit Gazenfer Bilge Bulvarı Santral yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa F. idaresindeki 41 HE 384 plakalı kamyonetin yokuş aşağı inerken iddialara göre frenleri patladı. Aracının kontrolünü kaybeden sürücü ilk olarak Fahri K. idaresindeki 54 VK 756 plakalı otomobile çarptı. Yine de hızını alamayan kamyonet, Eren Ö. idaresindeki 16 CDJ 46, Olgun O. idaresindeki 36 FL 148 plakalı otomobillere ve sürücüleri öğrenilemeyen 07 GCH 53, 54 AY 668, 41 LT 724 plakalı araçlara çarptı. 5 araca çarpmasına rağmen duramayan kamyonet son olarak yol kenarındaki ağaca ardından da sonra sağlık ocağının duvarına çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri araçlar içerisinde sıkışan yaralılara kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastanelere sevk edildi.

Sık sık kazaların yaşandığı daha önce de bir vincin sağlık ocağına girdiği alanda toplanan vatandaşlar ise yetkilerden kazalara karşı çözüm bulması gerektiğini söylediler. Kaza nedeniyle polis ekiplerinin trafiğe kapattığı yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.