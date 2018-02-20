Eyüpsultan Alibeyköy’de 35 yaşındaki Enver K. dün silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Enver K.’nin ölümüyle ilgili araştırma yapan ekipler, cinayeti Kosova’nın sevgilisi F.D. ve eşi N.K. işlediğini belirlemişti. Pompalı tüfekle vurarak öldüren Kosova’nın eşi N.K. ve sevgilisi F.D. polis ekipleri tarafından Yalova’da saklandıkları evde yakalandı. Enver Kosova’nın ölümüyle ilgili boşanma aşamasındaki eşi N.K. ve F.D., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.
Eyüpsultan’daki cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
20.02.2018 - 19:13 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eyüpsultan Alibeyköy’deki evinde silahla vurulmuş halde bulunan şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan eşi ile sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Eyüpsultan,cinayet,zanli,
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