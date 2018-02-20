Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan Alibeyköy’de 35 yaşındaki Enver K. dün silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Enver K.’nin ölümüyle ilgili araştırma yapan ekipler, cinayeti Kosova’nın sevgilisi F.D. ve eşi N.K. işlediğini belirlemişti. Pompalı tüfekle vurarak öldüren Kosova’nın eşi N.K. ve sevgilisi F.D. polis ekipleri tarafından Yalova’da saklandıkları evde yakalandı. Enver Kosova’nın ölümüyle ilgili boşanma aşamasındaki eşi N.K. ve F.D., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.