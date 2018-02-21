Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırsızlık, 16 Şubat Cuma günü gece saat 03.40 sıralarında Ömercikler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 8022. Sokak üzerinde bulunan rögar kapağı çalındı. Durumun fark edilmesi üzerine mahalleli çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini izledi. Yaşanan hırsızlık olayı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarını izleyen vatandaşlar, sokakta bulunan rögar kapağını gece geç saatlerde sokakta hurda toplayan 2 kişinin çaldığını belirledi. Mahalle sakinleri yaşanan olay sonrasında kendilerine hurda ve çöp topluyor görüntüsü vererek hırsızlık yapan şahıslara tepki gösterdi. Şehir dışından geldikleri öğrenilen toplayıcılarla ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, hurdacıların denetlenmesini istedi.

Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında polis ekipleri ise güvenlik kamerası görüntüsünden hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.