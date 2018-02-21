Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Bodrum’dan Yatağan’a seyir halindeki Selahattin G. yönetimindeki 48 BB 1010 plakalı yolcu midibüsü, Korucuk Mahallesi’ne geldiğinde gün boyunca etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle ıslanan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, midibüste yolculuk eden Gamze Cengiz (31), Mücahit Çıvgın (28), Hatice Oral (32), Gülcihan Akyol(41) ve Mert Akyol (22) yaralandı.

Yaralılar, ihbar verilmesi üzere olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Milas ve Yatağan’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri sürerken, ikisinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.