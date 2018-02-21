Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Özel Harekat Timleri (PÖH), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonu’nda görevlendirilmek üzere düzenlenen törenle Afrin’e uğurlandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonu’nda görevli asker, polis ve korucu ekipleri için dua edildi. Tören sonunda Özel Harekat polisleri, dualar ve tekbirler eşliğinde Afrin’e gitmek üzere yola çıktılar.