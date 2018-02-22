Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika! Volkan Konak'a silahlı saldırı düzenlendi.Sahne aldığı gece kulübünde 'Sen vatan hainisin' dediği iddia edilen kişi ateş açtı. Ünlü sanatçı Volkan Konak saldırıdan yara almadan kurtuldu. Korumalar tarafından saldırgan ateş açarak yakalandı. Volkan Konak'a sıktığı kurşunun başının üstünden sekerek tavana isabet ettiği belirlendi. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.D. hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Polisin konuya ilişkin incelemesi sürüyor.

VOLKAN KONAK'TAN İLK AÇIKLAMA

Ünlü şarkıcı Volkan Konak olaydan haberinin bile olmadığını belirterek “Benle alakası yok, alkollü olan mekanlarda olur bu. Ben zaten sahnedeydim, haberim bile yok. O yüzden sorun yok. İşgüzar arkadaşlar böyle bir metin yazmış bilmiyorum ama. Böyle bir mevzu yaşanmış ama benimle ilgisi yok. Bizle alakası yok burada biri öyle havaya ateş atmış gitmiş haberimiz yok. Ailem de çok üzgün yanlış haberler internette dolaşıyor. Ben sahnedeydim şarkı söylüyordum, yaş günüm vardı, dostlarımlayım” dedi.

Vatan haini diyerek havaya ateş açıldığı sorusuna ise Konak “ O cümle bana yakışmaz zaten, o yanlış bir haber. Tüm dostlarım burada Polat burada, Ali Ağoğlu burada hep bütün dostlarım burada. Şeklinde konuştu. Peki Volkan Konak kimdir?

VOLKAN KONAK KİMDİR?

27 Şubat 1967 yılında dünyaya gelen Volkan Konak aslen Maçka, Trabzonludur. Türk halk müziği sanatçısı olan Volkan Konak birçok albüm çıkarmış ve ödüller almıştır.

lk, orta ve lise eğitimini Maçka'da alan Volkan Konak daha sonra öğretmeninin desteği ile 1983 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 senesinde konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı. 1991 senesinde master eğitimini tamamladı.

İlk albümünü 1989 yılında çıkaran Volkan Konak 1993 yılında çıkardığı Efulim şarkısıyla adından söz ettirdi.

İşte Volkan Konak'ın müzik kariyeri

1989 yılında Suların Horon Yeri albümünü çıkardı

1993 yılında Efulim albümünü çıkardı

1994 yılında Gelir misin Benimle albümünü çıkardı

1996 yılında Volkanik Parçalar albümünü çıkardı

1998 yılında Pedaliza albümünü çıkardı

2000 yılında Şimal Rüzgarı albümünü çıkardı

2003 yılında Maranda albümünü çıkardı

2006 yılında Mora albümünü çıkardı

2009 yılında Mimoza albümünü çıkardı

2012 yılında Lifor albümünü çıkardı

2015 yılında Manolya albümünü çıkardı

Türkiye'yi terk edeceğini ve Amerika'ya yerleşeceğini açıklayan Volkan Konak evli ve üç çocuk babasıdır.

Hürriyet