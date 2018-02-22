Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 738 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında saat 01.15’te doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Patlama sonucu dairede büyük çapta hasar oluşurken, olayda 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonucu çıkan yangın ise Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay yerine gelen Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2’si ağır 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.