Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müziği duyan vatandaşlar kulaklarına inanamadı. Bu olayın ardından da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Belediye Camii’nin minaresinden radyo yayını aktarıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine imamlar hedef noktası oldu. Konuyu araştırdıklarını söyleyen İlçe Müftülüğü yetkilisi “İmamlarımızın böyle bir şey yapması mümkün değil. Muhtemelen telsiz frekanslarına giriliyor” dedi.