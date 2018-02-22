Müziği duyan vatandaşlar kulaklarına inanamadı. Bu olayın ardından da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Belediye Camii’nin minaresinden radyo yayını aktarıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine imamlar hedef noktası oldu. Konuyu araştırdıklarını söyleyen İlçe Müftülüğü yetkilisi “İmamlarımızın böyle bir şey yapması mümkün değil. Muhtemelen telsiz frekanslarına giriliyor” dedi.
Minareden canlı müzik dinlettiler
22.02.2018 - 03:20 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Türkmen Camii’nden, geçen hafta okunan ezan sonrası, İbrahim Tatlıses’in seslendirdiği ‘Tabip sen elleme benim yaramı’ türküsü dinletildi.
Etiketler : aydın,minare,müzik,
545507 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/545507.aspx
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