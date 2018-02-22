Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılığın önlenmesi için operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Şubat 2018 tarihinde kaçakçılık suçları ve terörizmin finansmanına yönelik icra edilen faaliyetlerde, piyasa değeri yaklaşık 13 bin 400 Türk lirası olan 3 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.