Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Seyhan ilçesi Çevre Yolu üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis, araç içinde yaptığı detaylı aramada vites kolu boşluğundaki gizli bölmede, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

