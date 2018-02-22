Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Seyhan ilçesi Çevre Yolu üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis, araç içinde yaptığı detaylı aramada vites kolu boşluğundaki gizli bölmede, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Vites kolu boşluğundan tabanca çıktı!
22.02.2018 - 09:55 | Son Güncelleme: 22.02.2018 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da polis ekipleri, şüphe sonucu durdurdukları otomobilin vites kolu boşluğundaki 'zula' denilen gizli bölmede, ruhsatsız tabanca buldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Seyhan ilçesi Çevre Yolu üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis, araç içinde yaptığı detaylı aramada vites kolu boşluğundaki gizli bölmede, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler : adana,haberler,tabanca,
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