Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin Operasyonu Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştiren Mehmetçiklere destek için Balya’da “Analardan Aslanlara” isimli kampanya başlatan Başkan Kılıç, cephede vatan için çarpışan askerlere yardım topladı. Yardım malzemeleri Belediye Başkanı Osman Kılıç’ın da yer aldığı konvoy eşliğinde Balya’dan Kilis’e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

KILIÇ: “HEPİMİZ MEHMET'İZ, HAZIR KITA NÖBETTEYİZ!”

Balya Belediyesi önünde düzenlenen törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Osman Kılıç, “Hepimiz birer Mehmet’iz. Milletçe hazır kıta nöbetteyiz” dedi. Düzenledikleri kampanyaya özellikle de annelerin gösterdiği ilginin gözlerini yaşarttığını ifade eden Osman Kılıç şunları söyledi;

Son günlerde 18 Mart 1918 ruhunda yaşandığı gibi, bütün emperyalistlerin (Amerika, İsrail, Almanya, Fransa, Rusya) hepsinin el ele, omuz omuza vatanın birliğine, bütünlüğüne göz koyduğunu görmekteyiz. Ama onların yine gözünden kaçırdığı bir şey var; Yüce Türk milleti her zaman güçlüdür, her zaman dimdik ayaktadır ve hepimiz birer Mehmet’iz.

Bugün Balya merkez ve 46 mahallesinde yaşayan analarımızın gönlünde Mehmetçiklerimizin duaları var. ‘Allah’ım vatanımızı, milletimizi böldürtme, parçalatma’ diye dua eden milyonlarca kardeşimiz var. Bu kampanyanın da ana teması ‘Analardan (şu an cephede savaşan) Aslanlara’. Bütün amacımız; Aslanlara destek olmak adına Anadolu’nun dört bir yanında bekleyen aslanlardan yine o aslanlara selam ve dua götürmek, moral vermek, motivasyon sağlamak. Bu kampanya çerçevesinde Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’in şirin kasabası Balya’da kampanyamıza duyarlılık gösteren halkımıza teşekkür ediyorum. Cenabı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Ya Devlet başa ya kuzgun leşe. Ya Afrin yıkılsın ya teröristler yakılsın. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

Balya Belediyesi önündeki uğurlama törenine Balya Kaymakamı Fatih Topuz, ilçe müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yardımların Kilis Valiliğine teslim edileceği bildirildi.