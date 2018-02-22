Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Beyoğlu Piyalepaşa Mektep Sokak'ta sobasını yakmak isteyen Güldane isimli kadın, evinin kömürlüğüne indi. Soba için kömür alan kadın kömürlerin arasında el bombası olduğunu fark etti. Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kömürlükte inceleme başlattı.