Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, işçi taşıdığı öğrenilen Mahmud E. idaresindeki 06 BFV 86 plakalı servis aracı, Kocayaka Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. 17 kişinin bulunduğu servisteki 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.