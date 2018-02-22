Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca "Birden Fazla Kişi ile Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y. ile Keçiborlu İlamat Masasınca "Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Y. ile Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca ve Hatay Ağır Ceza İlamat Masasınca 3’er kez olmak üzere toplamda 6 kez "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan yakalaması ve 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen E.Ö., E.Y. ve A.Y. tutuklanarak Alanya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.