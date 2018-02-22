Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçaabat ilçesinin Adacık mahallesinde yaşayan Erdal Çolak’a ait bir büyükbaş hayvan ahırda ölü bulundu. Hayvanın telef olması üzerine veterinere haber veren Çolak, yapılan incelemenin ardından ineği derin bir çukur açarak kireçleyerek toprağa gömdü. Yapılan analiz sonucunda hayvanın şarbon bakterisi taşıdığı belirlenirken, Adacık mahallesi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Akçaabat Kaymakamlığı tarafından Adacık muhtarlığına gönderilen yazıda ikinci bir duyuruya kadar mahallenin karantina altında kalacağını öğrenilirken, mahallenin girişine “Dikkat şarbon hastalığı vardır” yazılı tabela asıldı. Adacık Mahallesi Muhtar azası Eyüp Çolak, hayvan sahiplerinin bilinçli davrandığını belirterek, mahallenin ikinci bir duyuruya kadar karantina altına alındığı söyledi. Çolak, “Hayvanda hiçbir şey yoktu. Akşamdan sahipleri hayvanı yedirdi sabah telef olmuş şekilde buldular. Bu konuda aile bilinçliydi. Daha önce de başka yerlerde şarbon olayı yaşandığı için hemen veterinere haber verildi. Veteriner inceleme yapmak için mahalle geldi. Bir çukur aştık ve kireçleyerek hayvan imha edildi. Hayvanın etinin satılma veya dağıtılma gibi bir olayı olmadı. Akçaabat’tan doktorlarda geldi vatandaşa gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Adacık mahallesini tedbirli davrandığı için örnek olarak gösterdiler. Şuanda korkulacak bir durumun olmadığını söylediler. Kaymakamlıktan muhtarlığa gelen yazıya göre geçici bir süre ikinci bir duyuruya kadar karantinaya alındığını söylediler. Bu yapılanlar sadece tedbir amaçlı olduğu için şuanda korkulacak bir şey yok” dedi.



”BÜYÜKBAŞ HAYVANIN SAHİBİ: "3 TANE DAHA HAYVANIM VAR ONLARDA BİR ŞEY YOK"

Sabah ineğini ahırda telef olmuş şekilde bulan Erdal Çolak ise, “Akşam güzelce yedirdik birşeyi yoktu. Sabah ağırda ölü bulduk. Tedbir amaçlı hemen veterinere haber verdik. Mahalleye gelerek gerekli tedbirleri yaptılar. Hayvanı kireçle beraber gömdük. Veterinerler bize şarbon hastalığının olduğunu söylediler. Daha önce başka köylerde de yaşanmıştı. Tahlil sonuçlarında dedikleri gibi şarbon çıktı. İlk defa başımıza geliyor. Şuanlık bir sıkıntı yok. Karantinanın kalkmasını bekliyoruz. 3 tane daha hayvanım kaldı ama onlarda herhangi bir tehlike yok” ifadelerini kullandı.



AĞAÇLI MAHALLESİNDE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde 10 Şubat 2018 tarihinde şarbon vakası yaşanmış, bir vatandaşın hasta sığırını keserek etini dağıtması ve mahallede 4 çocuk annesi Fatma Çakır (39) hayatını kaybetmesi sonrasında çıkan şarbon iddiası paniğe neden olmuştu. Başlatılan çalışmanın ardından bu etten yediklerini beyan eden yaklaşık 80 kişiye tedbir amaçlı koruyucu antibiyotiğe başlamıştı. Ölen kişiden, olası şarbon hastalığı düşünülen 3 hastadan, ölen kişinin eşinden ve cenazeyi yıkayan kişiden olmak üzere toplam 6 vatandaşının alınan kan numuneleri ileri tetkik için Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmişti.