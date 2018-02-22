Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan UH-DE Uhuvvet ve İnfak Derneğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu derneğin başkanlığını yürüten ve mültecilere yardım yapan kardeşi ile birlikte yaşayan Hüseyin Kılınç (50), akşam eve gitmedi. Bunun üzerine bugün dernek binasına giden kardeşi, kapının kapalı olduğunu görünce 155'i arayarak polisten yardım istedi. Olay yerine giden polisler, demir kapının camını kırıp kapıyı açarak içeri girdiklerinde oturduğu yerden yüzüstü düşmüş olan Hüseyin Kılınç'ın cesedi ile karşılaştı. Bedensel engelli olan Kılınç'ın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Savcının Kılınç'ın ölümünü şüpheli bulması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hüseyin Kılınç'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kılınç'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.