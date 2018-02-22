Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince bir istihbaratı değerlendirme sonucunda düzenlenen operasyonda, bazı kişilerin ellerindeki kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine Kars ve Ardahan'daki bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Ü.S., Ş.G., B.Y., Y.Ç. ve M.Ç. yakalandı. Zanlıların Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından B.Y., Y.Ç. ve M.Ç. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Ü.S. ile Ş.G. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerce yapılan operasyonda 25 gram kırmızı cıva, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 8 fişek ele geçirilmişti.