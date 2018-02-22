Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’na takviye olarak Batman’dan gönderilecek olan Polis Özel Harekat timleri için uğurlama töreni düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, askeri ve mülki erkan ile polislerin mesai arkadaşları ve aileleri katıldı.



Uğurlama öncesi harekata katılacak polislere hitaben konuşan Vali Deniz, şunları kaydetti:



“Sizler asil bir milletin kahraman evlatlarısınız. Bugün kutlu bir yola çıkıyorsunuz. Ülkemizin huzurunu bozan ve saldıran terör örgütünü bertaraf etmek için gidiyorsunuz. Nasıl ki içeride bu terör örgütünü bertaraf ettiyseniz, yine aynı şekilde Mehmetçikle beraber bu hainleri bertaraf edeceksiniz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Yürekli mücadeleniz sayesinde bugün huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Sizleri yetiştiren anne babalardan Allah razı olsun.” Konuşmanın ardından kurbanlar kesilip dualar eşliğinde Polis Özel Harekat timleri Afrin’e uğurlandı.