Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, emniyet müdür yardımcıları ve özel harekât polisleri katıldı. Afrin’e gidecek personelle tek tek ilgilenen Vali Su, özel harekât polislerinin Doğu ve Güneydoğu’da bölücü terör örgütüne karşı yürütülen görevlerde mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz demeden fedakarca yürüttüğü başarılı çalışmalarda gösterdikleri azim ve kararlılığı, devletin bekası ve sınır güvenliğinin sağlanması için yürütülen Zeytin Dalı Harekatında da ziyadesiyle sürdüreceklerine olan inancının tam olduğunu söyledi. Görevlerini cansiperane bir şekilde yürüten özel harekat polislerine ve tüm güvenlik güçlerine milletçe şükran borçlu olduğumuzu ifade eden Su, vatan toprakları için canını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. Su, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak polislere de başarılar diledi. Konuşmaların ardından kesilen kurbanla birlikte dualar eşliğinde özel harekât polisleri Afrin'e uğurlandı.