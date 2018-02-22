Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Sahil Caddesi'nden Sahil Yolu'na 52 LP 823 plakalı aracıyla çıkmak isteyen Ekrem E., Samsun'dan Ünye istikametine gelmekte olan 55 AH 553 plakalı Ahmet A.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte Ekrem E.'nin oğlu Alper E. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.