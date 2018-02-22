Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında halı sahada top oynayan sivil vatandaşlara YPG’liler tarafından yapılan saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bu gelişme üzerine Kilis sınırında konuşlu bulunan Fırtına obüs topları ile Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) tarafından Afrin’deki YPG mevzileri vuruldu. Terör yuvalarının hem Suriye’nin içinden hem de Kilis’ten vurulduğu bildirildi.