Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da, eşi Seyit Ali Alıtkan'ın (43) 2013 yılında verdiği böbrekle hayata tutunan; ancak 3 yıl sonra vücudu organı reddettiği için diyalize tekrar girmeye başlayan Fatma Alıtkan'a (36) yeni hayat, bu defa kardeşinden geldi. Kardeşi Hüseyin Tahtacı'nın (33) verdiği böbrekle hayata tutunan Fatma Alıtkan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen organ naklinin ardından sağlığına kavuştu. Mutluluğu gözlerinden okunan Alıtkan, hasta yatağında ördüğü renkli lifleri ise doktorlarına ve hemşirelerine “Beni hatırlarsınız" diyerek, hediye etti. Hastasının bu jesti karşısında duygulanan doktoru ise hediye edilen lifi çok beğendiğini ve kendisini hep hatırlayacağını söyledi.

Fatma Alıtkan, 2007 yılından bu yana kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu belirterek “Yedi yıl periton diyalize girdim. 2013 yılında eşimden böbrek aldım; ama böbrek bozulunca son 3 yıldır hemodiyalize giriyordum. Hemodiyaliz çok ağırdı" dedi. Kardeşine dua ettiğini dile getiren Alıtkan “Allah, bin kere razı olsun. Kardeşim, böbreğini verdi. Hakkını ödeyemem. Canından can verdi bana" diye konuştu. Su içebilmenin, içtiğini çıkarabilmenin büyük nimet olduğunu kaydeden Alıtkan, şöyle devam etti: Bazen insanlar, sık idrara gitmekten şikâyet ediyor, etmesinler. Kıymetini bilsinler. İnşallah, ömrümün sonuna kadar kardeşimin böbreğiyle yaşarım. Bir daha o sıkıntıları çekmem."

Ekibiyle birlikte ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Tuğrul Çakır, hastanın laboratuvar değerlerinin, artık tamamen normale döndüğünü söyledi.