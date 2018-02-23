Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'a beklenen kar geliyor. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, İstanbul'da hafta sonu kar var mı diye sorguluyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Son dakika İstanbul Hava durumu haberleri sitemizde. İstanbul kar haberleri için uzmanlardan açıklamalar peş peşe geldi. Pazar günü Trakya'da etkili olacak kar yağışının ardından İstanbul'a kar pazar akşamı yağacak. Ertesi günlerde de soğuk hava takip edecek. İşte hafta sonu hava durumu

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Sibirya üzerinden gelerek Avrupa’yı vuracak olan soğuk hava dalgasının Türkiye’ye etkisi kısıtlı olacak. Habertürk'ün haberine göre, Rusya’nın Sibirya bölgesi üzerinde oluşan yüksek basınç merkezi, önümüzdeki günlerde Avrupa’nın tamamını donduracak. Sibirya üzerinde oluşan yüksek basınç kitlesi, önümüzdeki günlerde batıya kayarak Moskova, Belarus Cumhuriyeti, Polonya ile Almanya’ya ulaşacak. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin eksi 15 dereceleri göreceği tahmin edilen Sibirya soğukları, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’yi de etkisi altına almaya başlayacak.





HAFTASONU TRAKYA'DA KAR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya bölgesi için bu hafta sonu kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Trakya bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kar yağışı bekleniyor. Edirne ve Kırklareli’nde beklenen kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ’da ise aralıklı yağmur beklenirken, Trakya bölgesinde hava sıcaklığının pazar günü 4-6 derecelere düşeceği değerlendiriliyor.

25 ŞUBAT GECESİ İSTANBUL'A YAĞACAK

İstanbul’a gelmesi muhtemel kar yağışıyla ilgili konuşan Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de Batı Trakya’dan başlayarak ülkemizi etkisi altına alacak soğuk hava dalgasına karşı uyardı: “İstanbul’a 25 Şubat gecesi karla karışık yağmur yağabilir. Ancak maksimumu bu. Sonrasında, 26-27 Şubat tarihleri aralıklı yağmurlu ve soğuk geçecek.”

1 MART’TAN SONRAYA DİKKAT

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 1 Mart’ta gelmesi muhtemel ayrı bir soğuk hava dalgası daha olduğunu belirterek “Asıl buna dikkat etmek lazım” dedi. 1 Mart’ta Marmara’da ısının sıfırın altına düşebileceğini söyleyen Öztel, şöyle devam etti: “Yağış olursa kar olur. Edirne, Bolu, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, İstanbul... Her yerde kar olur. Buna dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Tahminler çok hızlı değiştiği için 25 Şubat’ta görülen karla karışık yağmur ne kadar sürecek kestiremiyoruz. Hafta sonu öncül bir soğuk gelecek, asıl soğuklar ise bir sonraki hafta sonu 1-2-3 Mart’ta etkili olacak diyebiliriz. Yani önümüzdeki 2 hafta sonu İstanbul’da, Marmara’da hem soğuk hem de birinde kar yağma ihtimali var. Uzun soluklu 10 gün bizi bekliyor. Ama kesin tahmin için erken.”