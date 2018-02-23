Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivaslı Arzu Özşeker, 1998’de Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra Tokat’ta mesleğine başladı. İmam hatipte okuduğu dönemlerde başörtüsünden dolayı hiçbir problem yaşamayan Özşeker, 28 Şubat süreci sebebiyle meslekteki ilk gününde baskıyla karşılaştı. Buna 6 dayanabilen edebiyat öğretmeni, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürüttüğü ve çok sevdiği mesleğinden istifa etmek zorunda kaldı. Postmodern darbe mağdurlarından biri olan öğretmen, 15 yıl sonra 2013’te öğrencilerine geri dönebildi. Küçüklüğünden beri hayalini kurduğu mesleğinin ilk gününün kâbusa döndüğünü söyleyen Özşeker, şunları ifade etti: Böyle günlerin geleceğini düşünmek hayal ötesiydi. Kim ne derse desin, kim bizi ayrıştırmaya çalışırsa çalışsın biz bunlara kardeş olduğumuzu göstereceğiz. Hiçbir zaman 28 Şubat mağduru olarak ezilmişliği tercih etmedim. Hep dik durmayı ve hep kardeşliği savundum.