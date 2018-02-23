Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır-Silvan karayolunda kent girişinde durdurulan tırda yapılan aramalarda çuvalların içinde 288 kilogram esrar bulundu.

KENT MERKEZİNDE TIRA HAYVAN YÜKLENECEKTİ



Şüphelilerin, narkotik polisinin hassas burunlu köpeklerle arama yapması halinde uyuşturucunun tespit edilememesi için kent merkezinde tıra hayvan yüklemeyi planladığı öğrenildi.

Öte yandan ekipler, şehir merkezinde bir iş yerine düzenledikleri operasyonda ise hassas burunlu köpeklerle yaptıkları aramalarda ketçap kovalarının içinde 340 kilogram esrar ele geçirdi. Kovalardaki esrarın, naylon poşete konulduktan sonra üstlerine ketçap sürülerek kamufle edildiği görüldü.