Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza bu sabah saat 09:00 sularında Ankara yolu üzerindeki bir dört yol kavşağında meydana geldi. Hasan Hüseyin Kurt idaresindeki 41 VS 105 plakalı hafif ticari araç ile Zaim Güler idaresindeki 06 FU 6777 plakalı hafif ticari araç, dört yol kavşağında kontrolsüz bir şekilde yola çıkmaları sonuncu çarpıştı. Kazanın etkisiyle Zaim Güler'in kullandığı hafif ticari, yakında bulunan park halinde olan 11 SF 017 plakalı otomobile çarptı. Üç aracın karıştığı kazada yaralanan Zaim Güler ile Hasan Hüseyin Kurt, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, meydana gelen kaza sonucu bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.